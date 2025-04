Homem é preso em Porto Murtinho por armazenar imagens de abuso sexual infantil

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (4) em Porto Murtinho, município localizado a 439 km de Campo Grande, após ser flagrado com material de pornografia infantil armazenado em dispositivos eletrônicos. A prisão ocorreu durante operação da Polícia Federal, que cumpria mandado de busca e apreensão na residência do suspeito.

Segundo informações divulgadas pela PF, a operação foi resultado de uma investigação que apura crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Durante a ação, os agentes localizaram imagens e vídeos contendo cenas de abuso infantojuvenil, o que resultou na prisão em flagrante por crime hediondo, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Além do flagrante, os policiais apreenderam outras mídias digitais, que serão encaminhadas para perícia técnica com o objetivo de identificar possíveis integrantes de uma rede criminosa envolvida na produção e compartilhamento de conteúdo ilegal.

Em nota, a Polícia Federal destacou que as investigações seguem em andamento e que a análise do material apreendido pode auxiliar no rastreamento de conexões com outros criminosos, tanto no Brasil quanto no exterior.

O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades. Ele responderá por armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, crime previsto no ECA com pena que pode chegar a quatro anos de prisão, além de possíveis agravantes conforme o avanço da investigação.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais