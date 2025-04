Banco Central anuncia Pix parcelado para setembro e outras novidades no sistema

O Banco Central (BC) anunciou, nessa quinta-feira (3), uma série de novas funcionalidades para o Pix, o sistema de transferências instantâneas que já faz parte do cotidiano de milhões de brasileiros. A principal novidade é o Pix parcelado, previsto para ser lançado em setembro deste ano. Além disso, o BC divulgou as estimativas de lançamento para o Pix em garantia, previsto para 2026, e para o autoatendimento do MED (Mecanismo Especial de Devolução), que deverá estar disponível a partir de 1º de outubro.

A nova função permitirá que o pagador parcele uma transação utilizando crédito pré-aprovado, de forma semelhante ao parcelamento com juros dos cartões de crédito. Nesse modelo, o recebedor receberá o valor integral da compra no momento da transação, enquanto o pagador quitará o valor de forma parcelada, com acréscimos.

Segundo o Banco Central, o Pix parcelado poderá ser utilizado em qualquer tipo de transação, inclusive entre pessoas físicas, e deve estimular o uso do Pix no varejo, especialmente para compras de maior valor. A novidade também deve beneficiar consumidores que não têm acesso facilitado a cartões de crédito, ampliando a inclusão financeira.

Já o Pix em garantia tem previsão de lançamento em 2026 e será voltado para o setor empresarial. A funcionalidade permitirá que empresas utilizem recebíveis futuros de transações via Pix como garantia em operações de crédito. O objetivo é facilitar o acesso ao crédito e reduzir os juros para empresas que utilizam o Pix com frequência.

A funcionalidade, segundo o BC, será restrita a pessoas jurídicas, sem impactos na experiência de uso do Pix por pessoas físicas. O lançamento mais distante se deve à complexidade da infraestrutura necessária para viabilizar a operação de crédito com garantias baseadas em fluxos futuros.

Outra novidade é o autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que estará disponível a partir de 1º de outubro. A funcionalidade permitirá que os usuários solicitem devoluções por fraudes, golpes ou erros operacionais diretamente pelos aplicativos dos bancos, sem precisar acionar o atendimento das instituições.

O processo será 100% digital, com a possibilidade de acompanhar o status da solicitação em tempo real. A expectativa é que a medida acelere a recuperação de valores transferidos indevidamente, aumentando a segurança do sistema. O MED, criado em 2021, não se aplica a erros de digitação de chaves ou desacordos comerciais — apenas a casos de fraudes e falhas do sistema financeiro

Desde o dia 1º de abril, também passou a valer a obrigatoriedade de diferenciação dos comprovantes de transações Pix. Com a mudança, os comprovantes de agendamento devem conter o termo “Agendamento Pix” e um ícone de calendário com relógio, enquanto os pagamentos já concluídos terão um ícone de check.

A medida, que vale para todas as instituições financeiras, tem como objetivo evitar golpes que utilizam comprovantes falsos de agendamento para enganar comerciantes e prestadores de serviço.

Desde seu lançamento em 2020, o Pix vem passando por atualizações constantes. Com mais de 150 milhões de usuários, o sistema se tornou um dos principais meios de pagamento no Brasil. As novas funcionalidades prometem aumentar a segurança, o acesso ao crédito e a praticidade do serviço, mantendo o Pix como referência em inovação no setor financeiro.

