Rodrigo Perez é anunciado para Secretaria de Governo e dá novo perfil a pasta

Com o anúncio oficial da troca de Pedro Caravina por Rodrigo Perez na Secretaria de Governo, o governador Eduardo Riedel deu início a reforma administrativa que tem como influência as eleições municipais deste ano. O empresário Rodrigo Perez se tornará o novo Secretário de Governo, a partir de 1º de fevereiro, ocupando um papel central na reformulação do primeiro escalonamento do governo Eduardo Riedel. João César Matogrosso também assume como secretário adjunto da Casa Civil, ao lado do secretário Eduardo Rocha, em uma série de mudanças estratégicas.

“Caravina me pediu para retornar para a Assembleia Legislativa. A saída tem componente eleitoral: Caravina pretende reforçar a campanha da esposa, Wanderléia Duarte Caravina, que é pré-candidata à Prefeitura de Bataguassu”, afirmou o governador. Para Riedel, Perez apresenta um perfil mais executivo, enquanto Caravina tem um perfil político. “Então, tem sim uma mudança de perfil na Segov”.

Ao oficializar a reforma administrativa no primeiro escalão, Riedel destacou o preparo do empresário Rodrigo Perez, que assume a pasta de Governo e Gestão Estratégica, com status de “guardião das ações” da gestão estadual. Rodrigo Perez disse “que não terá ruptura, mas o ano eleitoral não pode afetar a máquina administrativa, que deve seguir andando e atendendo à população”, comentou.

O governador Riedel enfatizou a importância da carga do Secretário de Governo e a expertise de Perez para liderar nessa posição-chave, formado em administração de empresas, traz consigo uma experiência significativa no setor privado, destacando-se por suas habilidades de gestão. Por outro lado, o deputado estadual João Mattogrosso (PSDB) perde o mandato e ganha cargo no Governo, como secretário-adjunto da Casa Civil, ao lado do titular da pasta Eduardo Rocha. A posição estava vaga após a exoneração de Flávio Brito, alvo da Operação Turn Off.

Contudo, a mudança só será oficializada no dia 9. O governador anunciará o novo secretário e nomeia mais três adjuntos: na SED (Secretaria Estadual de Educação), Setesc (Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Cultura) e SEC (Secretaria Estadual de Cidadania).

Leia mais: Riedel troca secretários e deve anunciar novos nomes nesta sexta-feira

Acessa as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram