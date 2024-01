Campanha “Sorrisos Literários” incentiva leitura com arrecadação de livros

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), está engajada em uma iniciativa que visa fortalecer o projeto “Sorrisos Literários”. Até o dia 12 de fevereiro, a campanha de arrecadação de livros recebe o apoio do Shopping Campo Grande, que se tornou um ponto estratégico para a doação de obras novas e usadas.

O foco da campanha é enriquecer as sete salas de leitura comunitárias vinculadas à Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos. Desde o seu início em novembro de 2023, o projeto “Sorrisos Literários” tem como missão incentivar a leitura e facilitar o acesso a esse universo literário para crianças e jovens.

Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal de Cultura e Turismo, expressou a importância do projeto ao afirmar: “Acreditamos que todos merecem acesso às atividades culturais enriquecedoras, independentemente de sua condição social. Este projeto, pensado especialmente para as crianças, visa criar um ambiente que estimule a leitura de forma divertida e lúdica. Essa arrecadação possibilitará que tenhamos um acervo ainda melhor para atender nossos pequenos participantes.”

Para contribuir com a campanha, uma caixa para a entrega dos livros está disponível no 1º piso do Shopping Campo Grande, ao lado do Serviço de Atendimento ao Cliente. O horário de recebimento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. Juntos, podemos fortalecer o hábito da leitura e proporcionar momentos de aprendizado e diversão para as futuras gerações.