Riedel troca secretários e deve anunciar novos nomes nesta sexta-feira

Administração e Segov devem ter novos nomes no comando

O governador Eduardo Riedel (PSDB) deve anunciar nesta sexta-feira (26) os nomes que substituirão os secretários de Governo, Administração e adjuntos da secretaria de Cidadania, Educação e da Casa Civil.

Já avisada desde o ano passado como certa, se concretiza a saída do secretário Estadual de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina (PSDB). O secretário irá retomar seu mandato de deputado na Alems (Assembleia Legislativa de MS), com o objetivo de se projetar para as próximas eleições que pretende concorrer e apoiar a candidatura da esposa para prefeita de Bataguassu.

Já a saída da titular da SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização) é uma surpresa. Ana Carolina Araújo Nardes foi titular da Secretaria de Administração do Estado por dois anos e meio (2020/22) na gestão do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), e em 2023 reconduzida à pasta na administração do governador Eduardo Riedel.

Em entrevista ao Giro Estadual de Notícias nesta quinta-feira (25), Nardes comentou sobre a sua possível saída: “eu falo sempre que o que não sai da boca do governador ainda é especulação. O governador iniciou o ano falando que eleia olhar para as estruturas do Estado e ver a necessidade de adaptação, então isso tem sido discutido por ele, mas enquanto ele não divulgar, a gente ainda não tem essa decisão tomada”.

“Ele tem conversado com algumas pessoas, tem olhado para isso. Nós temos entregas a fazer, a nossa visão é entregar. Aonde as pessoas vão estar, isso é o de menos. Elas vão estar onde elas precisam estar para poder realizar as entregas. E isso é o que o governador pode dizer”, declarou a secretária.

Frederico Felini, antes cotado para assumir a Segov no lugar de Caravina, pode ir para a Secretaria de Administração. Para Segov, cogita-se que assumirá Rodrigo Peres, um dos coordenadores de campanha de Riedel. O que acontecerá com João César Mattogrosso (PSDB), que perderá o mandato de deputado estadual, ainda é incerto. Uma das pastas possíveis para realocação do ex-deputado pode ser a Casa Civil ou a Educação, já que Riedel vai anunciar também os adjuntos destas pastas, que ficaram vagas com a exoneração de Flavio Brito e Edio Antônio Resende, após a deflagração pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) de operação contra corrupção, em novembro de 2023.

Por Daniela Lacerda.

Confira mais notícias na edição impressa do jornal O Estado de MS.

Acessa as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram