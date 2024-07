Rodolfo Nogueira tem emenda aprovada e barra plano de Lula de taxar a carne

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) teve emenda que prevê zerar alíquota da carne, peixes e de derivados do leite aprovada durante votação para regulamentação da Reforma Tributária proposta por Lula.

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) teve emenda que prevê zerar alíquota da carne, peixes e de derivados do leite aprovada na noite da última quarta-feira (10), durante votação para regulamentação da Reforma Tributária proposta por Lula.

O governo federal defendia imposto em “carne chique”, mas isentava frango e ovo, em contrapartida Nogueira apresentou emenda para que toda espécie de proteína e de derivados do leite, bem como o sal fossem inseridos na cesta básica.

“Foi uma briga política, um lobby grande da JBS que iria massacrar os pequenos frigoríficos e essa conta sairia do bolso do povo brasileiro. Esse governo cometeu estelionato eleitoral, prometeu picanha e até agora só entregou pé de frango e com 47 minutos, vendo que ia perder de lavada na votação, mudou o voto e vem votar a favor da carne na cesta básica. Graças a essa oposição, que nenhum minuto arredou o pé ou arregou, estamos aqui lutando pela pecuária, pelo produtor rural e pelo alimento na mesa do povo brasileiro”, completou Nogueira.

A emenda proposta por Nogueira teve votação histórica, com 477 votos favoráveis e apenas três contrários. O parlamentar havia avisado que, mesmo que a emenda não fosse aprovada, seria interessante colocar em votação para que a população ficasse ciente dos deputados que votariam contra isenção de imposto da carne e de inclusão da proteína na cesta básica. “Qual deputado terá coragem de votar contra zerar imposto da carne para o povo?”, reforçou.

A votação do texto da regulamentação da reforma teve 336 votos a favor e 142 contrários. Rodolfo Nogueira votou contrário ao texto da reforma. A matéria segue para ser analisada no Senado.

