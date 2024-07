Idosa denuncia ex-companheiro por tirar fotos durante ato sexual sem consentimento

Nesta quarta-feira(10) o celular de um idoso de 63 anos foi apreendido pela polícia e será encaminhado para a perícia criminal após sua ex-companheira, uma idosa de 62 anos ir até a delegacia denunciar o ex-companheiro por tirar fotos íntimas durante ato sexual. O ocorrido foi na cidade de Dourados, a 225km de Campo Grande

A vítima foi acompanhada da filha, que informou que havia visto as referidas fotos no álbum “apagados” da galeria de fotos do celular do autor dos fatos. Ela ainda disse que estava com medo do ex-companheiro enviar as fotos a familiares e conhecidos dela.

A delegada Ariana Gomes, representou pela expedição do Mandado de Busca e Apreensão do aparelho utilizado para a prática do crime. As investigações do caso continuam.

A prisão ocorreu por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Dourados-MS.

