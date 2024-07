Agems facilita viagem segura nas férias com fiscalização, tecnologia e informações ao passageiro

O usuário pode pesquisar horários, linhas e até mesmo acessar links para páginas de venda de bilhete de algumas empresas, quando esse serviço on line está disponível.

A Agems (Agência Estadual de Regulação) criou o aplicativo ‘MS Trip’ para pessoas que vão viajar nessas férias de julho para cidades do Estado.

A ferramenta tem a finalidade de alertar sobre a importância de utilizar o transporte legalizado, conferir a disponibilidade de horários, comprar o bilhete com tranquilidade e saber os direitos como usuário.

O dispositivo reúne todos os operadores legalizados, e o usuário pode pesquisar horários, linhas e até mesmo acessar links para páginas de venda de bilhete de algumas empresas, quando esse serviço on line está disponível.

Principais dicas da Agems

Bilhete – Só adquira o bilhete em pontos oficiais de venda e somente com empresas cadastradas. A compra deve ser feita em pontos autorizados e em links oficiais. A emissão do Bilhete de Passagem Eletrônico é obrigatória e é um direito do passageiro ter em mãos

Segurança – Antes do veículo partir, afivele o cinto de segurança. Muitos passageiros não têm no transporte público o mesmo cuidado que têm nas viagens de automóvel. Mas o risco de ferimentos ou até de morte em acidente com vans e ônibus é o mesmo que nos carros de passeio

Todos sentados – Apenas em viagens com característica urbana, que utilizam ônibus modelo urbano (como Ladário/Corumbá, Jardim/Guia Lopes da Laguna, ou Aquidauana/Anastácio) é permitido viajar passageiro em pé. Nas linhas com distância maior, todos devem estar sentados

Viagem em fretamento – Para viajar com uma empresa de fretamento turístico, o passageiro também conta com transportadores credenciados pela AGEMS. Nesse caso, não pode ser comprado bilhete avulso, porque o serviço é um pacote fechado para um grupo

Fiscalização

O trabalho da Agems é permanente para verificar se transportadores legais estão cumprindo as normas e para coibir ação clandestina. Em épocas de maior movimentação, essa ação é fortalecida.

“Neste período de férias, as operações são intensificadas nas fiscalizações permanentes e nas ações volantes para garantir um transporte seguro aos nossos usuários”, informa a coordenadora da Câmara Técnica de Fiscalização, Aline Melo.

Para informações, reclamações ou denúncias, o passageiro conta com os canais da Ouvidoria da Agems:

Telefone: 0800 600 0506

WhatsApp: 3025-9505

E-mail: [email protected]

Com informações da Agência de Notícias MS

