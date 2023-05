O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) junto com demais integrantes da CPI do MST, entre eles Ricardo Salles, Coronel Zucco e Caroline De Toni, fizeram a primeira visita técnica da CPI do MST. O objetivo das visitas é de levantar informações sobre os mandantes das invasões de terras. A primeira diligência ocorreu na cidade de Presidente Prudente (SP) e começou nesta segunda-feira (29). Os parlamentares iniciaram visitas em assentamentos do MST, as primeiras inspeções, primeiras diligências externas estão em Presidente Prudente no departamento de investigações criminais, o Deinter.

Os deputados se reuniram com a polícia do Pontal de Paranapanema, região onde as ocupações do MST mobilizaram quase três mil pessoas de sete municípios. Os parlamentares se reuniram com delegado responsável pela prisão de José Rainha Junior e Luciano de Lima, líderes do MST, suspeito de extorquir dinheiro de dono de propriedade. A CPI do MST foi instaurada no dia 17 de maio. A próxima reunião dos integrantes está marcada para a próxima terça-feira (30).Rodolfo Nogueira, Salles e Zucco fazem primeira visita técnica da CPI do MST

