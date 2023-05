Porsche com placas de MS é encontrado abandonado em rodovia de SP

Um veículo de modelo Porsche Boxter, avaliado em mais de R$ 500 mil, com placas de Campo Grande, foi encontrado abandonado na noite de ontem (28), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-452), em Presidente Prudente (SP). O automóvel foi encaminhado até o pátio de apreensões e nenhum responsável foi localizado.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito e ao chegar no local encontrou o Porsche abandonado as margens da rodovia, no quilômetro 461.

Ainda conforme o registro policial, o condutor seguia sentido a cidade de Pirapozinho (SP), quando pôr motivos a serem apurados, se envolveu em acidente de trânsito. O veículo estava danificado.

O automóvel foi encaminhado para o pátio do DER (Departamento de Estradas de Rodagens) e nenhum responsável do veículo foi localizado.

