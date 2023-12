Confira a coluna “Em alta” de Jhoseff Bulhões

Quem completou dois aninhos no último dia 19, foi o querido João Henrique Catan Filho, filho do super casal, Juliana Domingos Catan e João Henrique Catan. A festa foi apenas para convidados e foi realizada em um importante buffet da Capital. A coluna “Em Alta” deseja felicidades e sucesso ao JHF. Parabéns!!!

Rapidinhas…

Os cantores que encabeçam as principais playlists oficiais dos aplicativos de música, lançaram, na última quinta-feira (25), “Tô Mal”, regravação que faz parte do projeto “A História Continua” e conta com participação especial de Henrique e Juliano. O clipe também está disponível no YouTube/RionegroeSolimões.

Apesar de estarmos longe das eleições, o assunto vem dominando os bastidores da política local. A novidade é a filiação da prefeita, Adriane Lopes, no partido PP, da senadora Tereza Cristina. Ela se filiará à sigla no próximo dia

1º de junho, onde contará com a presença do presidente do PP, Ciro Nogueira, no Clube Estoril.

Não sei a de vocês, mas minha semana foi bem agitada, cheia de compromissos e reuniões. Voltei muito animado e vem muitas novidades, que em breve contarei para vocês. Aproveitando, agradeço o pessoal de Corumbá, recebi um e-mail de um leitor de lá, fiquei feliz com o carinho que venho recebendo dos leitores. Gratidão!

Blah Festival já tem data para acontecer e será no próximo dia 10 de junho, na Loop Music Club. O evento contará com várias atrações musicais, meu amigo Bruninho está animado e já enviou meus convites. Estarei presente e a festa promete agitar nossa Capital.

Conhecido pelas paródias de músicas famosas e por performances “pra lá” de inusitadas, acontece, neste domingo (28), a peça “Os novos causos do Guri de Uruguaiana”, em única sessão, às 19h30, no teatro Dom Bosco. A peça conta “causos” da vida do gaúcho em formato stand-up comedy e Guri de Uruguaiana conta com seu ajudante de galpão, Licurgo, o gaúcho emo.

Para encerrar a coluna desta semana, quero registrar a volta do cantor Lucas Tellys a Campo Grande. Ele voltou à Cidade Morena, está com agenda aberta para shows e eventos. Pra mim, ele é uma das grandes vozes da nova geração de cantores sertanejos de MS. Meu amigo, pode contar comigo sempre, estou aqui torcendo por você. Confira o Blog