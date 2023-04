Rodolfo Nogueira quer explicações sobre ida de Stédile à China

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) apresentou Requerimento de Informação à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados para que o Palácio do Planalto explique a ida de João Pedro Stédile, líder do MST, à China em comitiva presidencial.

O parlamentar pede que o Cerimonial da Presidência da República explique a necessidade de se levar o líder do MST ao país asiático. Nogueira cita que a presença de Stédile pode causar prejuízos à imagem do Brasil no exterior.

“A participação do líder do MST em uma viagem oficial do presidente pode prejudicar a reputação do Brasil no cenário internacional, uma vez que pode ser interpretada como uma demonstração de desrespeito à legalidade e aos direitos fundamentais. Isso pode gerar críticas e retaliações por parte de outros países, afetando negativamente a imagem do Brasil e suas relações diplomáticas.”, afirma o deputado no requerimento.

Durante a estadia da comitiva em solo chinês, Stédile reafirmou que as invasões por parte de seu movimento iriam acontecer durante todo mês vigente, o qual ficou conhecido como “Abril Vermelho”.

A afirmação repercutiu negativamente entre a bancada ruralista. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a qual Nogueira compõe a diretoria, entrou com o pedido de prisão do comandante do MST.

