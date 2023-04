Projeto que proíbe trans disputar contra mulheres

Projeto de Lei que define o sexo biológico como critério nas competições esportivas é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira.

De autoria do deputado Rafael Tavares (PRTB), projeto proíbe trans de disputarem contra atletas femininas. O projeto recebeu parecer favorável para tramitação e vai à votação.

O projeto teve voto favorável para tramitação dos deputados Pedrossian Neto (PSD) e Junior Mochi (MDB), e contrários dos deputados Antônio Vaz (Republicanos) e João Mattogrosso (PSDB). Projeto de Lei segue agora para votação no Plenário.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Deputado Rafael Tavares solicita informações sobre contratos da MS-360