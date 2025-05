Rodolfo Nogueira participa de mais um ato pela anistia ao lado de Bolsonaro

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) participou de mais um ato em favor da anistia dos presos políticos do 08 de janeiro ao lado do presidente Bolsonaro.

Durante a manifestação, o parlamentar usou o microfone para declarar apoio a Bolsonaro e para chamar a atenção do presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta, pedindo para que fosse pautada a matéria.

“Quero agradecer a Deus pelo livramento da vida do nosso presidente Bolsonaro, e dizer, presidente, que Deus está dando esse livramento porque o senhor será o nosso candidato a presidente em 2026”, disse Nogueira.

O parlamentar participou de todas as manifestações convocadas pelo presidente Bolsonaro, tanto na Avenida Paulista, em São Paulo, como em outros estados. Nogueira é um dos deputados que mais acompanha Bolsonaro nos atos. Na última manifestação que ocorreu na Paulista, a esposa de Nogueira, vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira chegou a discursar no caminhão principal de som, sendo a única política do estado de Mato Grosso do Sul a ser escolhida para esse fim.

Ainda durante a marcha pela Anistia, em seu discurso, Nogueira fez um pedido a Hugo Motta. “Presidente Hugo Motta, escute os deputados que estão aqui falando. O Brasil clama por anistia já.”

A caminhada em favor da Anistia teve início na Torre de TV e foi até o Congresso Nacional. Mesmo sendo em plena tarde de uma quarta-feira (07), os manifestantes encheram as vias do trajeto. Além de Nogueira, diversos deputados e senadores discursaram, assim como Bolsonaro e Michelle.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram