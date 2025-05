Homem tenta atropelar duas pessoas após briga e é impedido por policial em Campo Grande

Suspeito fugiu do local após ter o pneu do carro alvejado; ninguém ficou ferido

Uma tentativa de atropelamento mobilizou a polícia no fim da manhã desta sexta-feira (9) na Rua Antônio Maria Coelho, no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande. Segundo informações do boletim de ocorrência, um homem, ainda não identificado, tentou atingir duas pessoas com um carro, de forma intencional, após uma briga.

Testemunhas relataram que o suspeito havia ido até o local de trabalho de uma das vítimas, onde os dois discutiram e chegaram às vias de fato. Após a confusão, ele deixou o local, mas retornou pouco tempo depois. Ao encontrar a vítima acompanhada de outra pessoa na rua, avançou com o veículo na direção delas.

No momento do ataque, um policial que passava pela região viu a ação e interveio, disparando contra o pneu do carro para tentar impedir o atropelamento. O condutor fugiu em seguida e, até a publicação desta reportagem, não havia sido localizado.

A Polícia Civil investiga o caso. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

