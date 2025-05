Mulher esfaqueia companheiro após ingerirem bebida alcoólica em Ladário

Na tarde da última quinta-feira (08), um homem de 24 anos foi esfaqueado pela mulher de 44 anos na cidade de Ladário. Ele foi atingido no peito e na coxa e foi levado para o pronto socorro.

O ocorrido foi no Bairro Alta Floresta lI durante uma bebedeira entre o casal. Segundo o jornal diário corumbaense o filho da mulher ouviu o homem gritando e quando saiu para ver o que aconteceu, presenciou a mão esfaqueando o padrasto.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para verificar a ocorrência no local. O homem foi levado ao pronto socorro de Corumbá e estava com ferimentos no tórax e hemorragia na coxa esquerda, conforme o boletim com informações do corpo de bombeiros

A mulher fugiu e não foi localizada no local. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não conseguiu encontrar o paradeiro da suspeita. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

