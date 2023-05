Inscrições abertas para especialização técnica no Senar/MS

Estão abertas as inscrições para a especialização técnica de nível médio em Sistemas de Produção de Animais Ruminantes do Senar Mato Grosso do Sul . São 20 vagas para a capacitação gratuita em formato presencial.

Para participar do processo seletivo, o candidato deverá comprovar formação técnica de nível médio nas áreas de agropecuária ou zootecnia. Graduados em medicina veterinária, zootecnia e agronomia, com diploma de conclusão, também podem se inscrever.

As aulas acontecem no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, em Campo Grande, às sextas-feiras no período noturno, e aos sábados o dia todo. A carga horária é de 360 horas divididas em nove meses.

A previsão de início da turma é agosto de 2023. As inscrições seguem até 15 de maio e devem ser feitas exclusivamente pelo site senarms.org.br/processoseletivo.

