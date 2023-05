Com Eduardo Bolsonaro, Zambelli e Bia Kicis, Rodolfo Nogueira vota contra projeto do PT

Projeto de lei de autoria do Lula, que prevê fiscalizar empregadores sobre pagamento de salários, foi enviado ao plenário da Câmara dos Deputados. Rodolfo Nogueira, junto com Eduardo Bolsonaro, Carla Zambeli, Caroline de Toni, Bia Kicis e mais 31 deputados, votaram contrários a proposta que usa como argumento beneficiar o público feminino, porém, de acordo com Nogueira, o projeto prejudicará as mulheres. “Sou favorável à igualdade salarial entre homens e mulheres, não nego que o problema exista, porém questiono a solução proposta pelo projeto. Uma multa de até 100 salários mínimos, na minha opinião, é extremamente desproporcional. Precisamos entender o lado dos empregadores que movimentam a economia no Brasil. Não podemos coagi-los dessa maneira”, justificou o deputado do PL.

Os demais deputados do PT de Mato Grosso do Sul, Camila Jara e Vander Loubet, votaram a favor da proposta, os deputados do PSDB Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, e inclusive o bolsonarista Dr. Luiz Ovando (PP) foram a favor da proposta enviada pelo Lula à Câmara. Marcos Pollon (PL) não quis se manifestar e não participou da votação.

A proposta é de autoria do Governo Lula, assinado pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o texto prevê uma multa cem vezes maior que o valor do novo salário devido ao emprego que for discriminado.

“Defendo a liberdade econômica, não podemos trazer esse tipo de pressão sob multa em cima dos empresários que geram receita para o país. O projeto deve ser melhor estudado e elaborado”, finalizou Nogueira.

