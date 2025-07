Rodolfo Nogueira interrompe recesso e se reúne com Bolsonaro: “É hora de agir!”

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) interrompeu recesso parlamentar para se juntar a demais deputados que se encontraram na manhã desde segunda-feira (21), em

Brasília, para declarar apoio ao presidente Bolsonaro. Reunião com o líder da direita está marcada para 13h45 de hoje, na Câmara dos Deputados.

O deputado de direita, amigo de primeira hora do presidente, disse que “o momento exige foco total na luta contra a tirania, nosso presidente Bolsonaro não está sozinho, o Brasil precisa de nós parlamentares de direita que realmente estamos compromissados com o futuro do Brasil”, declarou.

Além de Nogueira, outros deputados do PL e também de outros partidos estão se reunindo para traçar estratégias de combate as ações do STF e do governo federal contra o presidente Bolsonaro.

“Foco total contra a tirania, contra os desmandos. Nós, parlamentares de direita, temos que defender nossa nação. Bolsonaro não está sozinho”, reforçou.

Em pleno recesso parlamentar, a bancada do PL (Partido Liberal) na Câmara dos Deputados convocou reuniões em duas comissões da Casa para votar moções de apoio ao presidente Bolsonaro que, desde a sexta-feira (18), teve impostas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

O PL de Bolsonaro preside a Comissão de Relações Exteriores e a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Os dois colegiados marcaram reuniões para esta terça-feira (22), às 10h.

Mesmo com o fim do recesso marcado para o dia 04 de agosto, deputados da oposição se aliaram para traçar estratégias de apoio a Bolsonaro.

