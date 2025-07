Homem é preso com 336 quilos de maconha em carro de luxo na zona rural de Iguatemi

Droga foi avaliada em mais de R$700 mil; suspeito receberia R$10 mil pelo transporte



Durante uma abordagem de rotina na MS-295, em Iguatemi, policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na sexta-feira (18), um veículo Hyundai Veloster carregado com 336 quilos de maconha. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A equipe realizava bloqueio na área rural do município quando abordou o condutor do carro, que demonstrou nervosismo. Na vistoria, os policiais encontraram diversos tabletes da droga escondidos no interior do veículo. O entorpecente foi pesado e totalizou 336 quilos.

O suspeito confessou que havia pegado a carga em Paranhos e que receberia R$ 10 mil para entregar a droga em Iguatemi. O material apreendido foi avaliado em R$ 731 mil.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, onde o homem permanece à disposição da Justiça.

