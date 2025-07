Monumento dos Tuiuiús será reinaugurado em 19 de agosto como parte das celebrações pelos 126 anos de Campo Grande

Campo Grande se prepara para celebrar seus 126 anos com a entrega da revitalização de um de seus maiores símbolos turísticos, o Monumento dos Tuiuiús. A reinauguração está marcada para o dia 19 de agosto e promete devolver à cidade um de seus cartões-postais mais queridos pela população e visitantes.

As três esculturas, batizadas de Asa Branca, Majestoso e Zé Bicudo, foram danificadas por uma forte tempestade em dezembro de 2023. Desde então, o local passou por obras de recuperação e melhorias, com a reconstrução das aves sendo conduzida pelo próprio criador das peças, o artista plástico Cleir Ávila.

A revitalização do monumento está sendo possível graças ao apoio da Aena Brasil, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Campo Grande, e da cooperativa de crédito Sicredi. As esculturas já estão completamente pintadas, resgatando o visual vibrante que marca a identidade do local.

No entanto, a nova configuração do espaço trará algumas mudanças em relação ao cenário anterior. As duas esculturas que resistiram parcialmente à tempestade tiveram os espelhos d’água ao seu redor substituídos por áreas gramadas. O espaço foi aterrado e o plantio de grama já começou. Apenas a escultura que foi totalmente destruída, e está sendo refeita do zero, manterá a lagoa aos seus pés.

O Monumento dos Tuiuiús fica na entrada do Aeroporto Internacional de Campo Grande, e há anos serve como uma recepção simbólica da Capital sul-mato-grossense.

