Rodolfo Nogueira exalta força da PMMS em cerimônia de 190 anos

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) participou da cerimônia em homenagem aos 190 anos de criação da Polícia Militar do estado de Mato Grosso do Sul que ocorreu na manhã desta sexta-feira (05). Durante seu discurso, o parlamentar agradeceu o convite e elogiou os trabalhos feitos pelo corporação ao longo dos anos.

“Hoje é dia de celebrar e homenagear à nossa gloriosa Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que completa 190 anos de histórias, lutas e conquistas. Uma instituição formada por homens e mulheres valentes, que carregam no peito a coragem e na alma a missão de proteger, servir e salvar vidas”, declarou Nogueira.

O parlamentar, que é a favor do cidadão de bem, reforçou os perigos que os agentes enfrentam no dia a dia para proteger a população.

“Cada policial militar é um exemplo de dedicação, disciplina e bravura, enfrentando diariamente os maiores desafios para garantir dignidade, segurança e paz à nossa sociedade”.

Nogueira fez menção ao Coronel Adib Massad que ficou conhecido por sua atuação na fronteira de Mato Grosso do Sul. Ele iniciou a carreira policial em 1953, quando ingressou na Polícia Militar de Mato Grosso. Três anos depois, tornou-se delegado em Cáceres. Adib esteve no comando do antigo Grupo de Operações de Fronteira (GOF), hoje Departamento de Operações de Fronteira (DOF), em Dourados, na década de 1990. Nesse período, ganhou notoriedade por sua atuação no combate ao crime organizado. Coronel Adib faleceu no dia 3 de março de 2021, aos 91 anos.

“Nesse momento de celebração, também recordamos com respeito o grande Coronel Adib, um verdadeiro guerreiro que marcou para sempre a história da PMMS com sua liderança e espírito de luta”, declarou Nogueira.

Na Câmara dos Deputados, o parlamentar tem trabalhado para defender a instituição que, para ele, “é símbolo de honra, coragem e compromisso com o povo sul-mato-grossense”.

“A trajetória de 190 anos da PMMS é um legado de glórias que inspira as futuras gerações a seguirem firmes nesse caminho de amor à pátria e ao próximo. Parabéns Polícia Militar do Mato Grosso do Sul! Meu respeito, reconhecimento e eterna gratidão por cada vida protegida e por todo serviço prestado à sociedade. Vocês são orgulho do nosso Estado, força e honra”, finalizou.

