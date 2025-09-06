Vendedor de plano de internet é preso por invadir residência e tentar abusar de adolescente em MS

Homem aproveitou que a adolescente estava sozinha, pediu um copo de água, invadiu a resdiência e tentou agarrá-la a força

Na última sexta-feira (5), um homem de 38 anos, vendedor de plano de internet, foi preso por invadir uma residência e tentar abusar de uma adolescente de 14 anos, no interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou na resdiência e ofereceu planos de internet. Ele estava uniformizado com identificação de uma empresa de internet.

A jovem falou com o homem e disse que somente sua mãe poderia responder e que no momento ela não se encontrava na residência. Ele perguntar para adolescente que horas ela chegaria na casa. Logo após a jovem responder, o homem pediu um copo d’água.

Ela retornou para a frente da residência e se deparou com ele já dentro da casa, na sala. O homem começou a falar elogios, pegou na mão dela e tentou beijá-la. Ele agarrou a menina, que começou a gritar para que ele se afastasse.

O homem saiu do local após o ocorrdio. Ele foi localizado após rondas feitas pela Polícia Militar, que avistaram o veículo da empresa de internet e foi feito contato com um outro vendedor.

Os policiais foram até uma residência, onde os vendedores estavam alojados. No local, abordaram o homem que foi questionado se sabia o motivo de estar sendo abordado. Ele disse que sim e foi preso em flagrante.

