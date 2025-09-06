Casal fica ferido após capotamento na MS-473

Jovem ficou presa embaixo do carro

Na madrugada deste sábado (6), por volta das 2h, duas pessoas ficaram feridas após um capotamento na MS-473, nas proximidades do Córrego Baile, em Nova Andradina.

O casal trafegafa pela rodovia, quando o motorista perdeu o controle do veículo que capotou.

Segundo o portal Nova News Uma jovem de 20 anos ficou presa embaixo o carro e equipes de resgate froam mobilizadfas para realizar o desencarceramento. Ela Ela teve diversas escoriações. Outro jovem, também 20 anos, já estava fora do veículo quando o socorro chegou ao local. Ele teve ferimentos leves e escoriações pelo corpo.

Os dois foram encaminhados ao Hospital Regional. A Polícia Militar esteve no local e as causas do acidente estão sendo investigadas.

