Rodolfo Nogueira é eleito, pela terceira vez, o melhor deputado federal de MS e fica entre os três melhores do Brasil em 2025

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) foi eleito, pela terceira vez consecutiva, o melhor parlamentar de Mato Grosso do Sul, segundo o Ranking dos Políticos. A avaliação leva em conta critérios como produtividade legislativa, combate à corrupção e eficiência na aplicação de recursos públicos, o que garantiu ao deputado a liderança no estado e destaque nacional.

Em 2025, Nogueira alcançou a 3ª colocação no ranking nacional, consolidando-se entre os deputados mais bem avaliados do país. O resultado reforça sua atuação na defesa dos interesses do Mato Grosso do Sul e seu compromisso com uma atuação política pautada pela responsabilidade e pela transparência.

Atuação parlamentar

Rodolfo Nogueira tem se destacado pela defesa do agronegócio e por sua atuação de oposição ao governo federal. Como presidente da Comissão de Agricultura e integrante da Frente Parlamentar, o deputado tem enfatizado a necessidade de fortalecimento do setor produtivo.

“Sabemos que o agronegócio está sangrando e que o governo federal transformou o setor em seu inimigo número um. Essa será a nossa luta: defender pautas importantes e fazer um enfrentamento firme contra o governo”, declarou.

Perfil

Em seu primeiro mandato, Nogueira tem atuado com foco especial na defesa do agronegócio, que se consolidou como uma de suas principais bandeiras.

Em 2023, durante a CPI que investigou a atuação de movimentos envolvidos em invasões de terras (CPI do MST), o parlamentar participou ativamente das diligências e apresentou diversos requerimentos de convocação de líderes dos movimentos para prestar esclarecimentos.

Em 2025, o parlamentar assumiu a presidência da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados (CAPADR), oportunidade em que pode apreciar mais de 400 proposições, atingindo o recorde de deliberações da comissão.

Na Comissão de Segurança da Casa de Leis, Nogueira também teve representatividade expressiva ao relatar e aprovar projetos que beneficiam o servidor, como a proibição de visita íntima para presos menores de idade, proibição de tomadas em presídio e o fim da audiência de custódia para reincidentes criminais.

“Para mim é uma honra representar o Mato Grosso do Sul, esse estado pujante. Esse prêmio eu dedico a toda a população e todos os meus eleitores, aqueles que acreditaram no projeto do deputado federal Rodolfo Nogueira. Ser eleito pela terceira vez o melhor deputado federal do Mato Grosso do Sul e agora sendo o terceiro do Brasil só me dá mais ânimo para continuar trabalhando em favor do povo brasileiro, na aprovação de pautas importantes, lutaremos todos os dias contra esse desgoverno que tem colocado pautas para atrasar o desenvolvimento do Brasil”, reforçou Nogueira.

Sobre o Ranking dos Políticos

O Ranking dos Políticos avalia parlamentares com base em critérios como combate à corrupção, desperdício e privilégios. Também são consideradas a participação em votações relevantes, presença nas sessões legislativas, economia no uso da cota parlamentar, conduta ética e histórico judicial.

As informações utilizadas pelo instituto são extraídas de fontes oficiais, como os sites da Câmara dos Deputados, Senado Federal e Tribunais de Justiça.

Placar Congresso

Segundo o site Placar Congresso, Rodolfo Nogueira aparece como o deputado federal de Mato Grosso do Sul mais oposicionista ao governo Lula. O portal também analisa o alinhamento dos parlamentares ao chamado “centrão”, com base em votações na Câmara dos Deputados.

O levantamento analisou votações dos parlamentares dos 27 estados, indicando que 88% mantiveram postura de oposição, contra 12% que votaram favoravelmente às pautas do governo.

