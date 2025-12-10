Serviços gratuitos são oferecidos aos pets no Castromóvel neste sábado em Campo Grande

No atendimento, os tutores poderão acessar serviços de prevenção, diagnóstico e orientação, voltados especialmente para cães e gatos

O Bosque dos Ipês recebe neste sábado, 13 de dezembro, mais uma edição do atendimento do Castramóvel, das 14h às 17h, no Acesso A. A ação, realizada em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), oferece serviços essenciais e gratuitos para a saúde dos pets e para a orientação das famílias.

Durante o atendimento, os tutores poderão acessar serviços de prevenção, diagnóstico e orientação, voltados especialmente para cães e gatos. O Castramóvel se tornou uma das atividades mais procuradas do shopping pela comodidade e pela importância das ações de cuidado animal.

Serviços disponíveis no Castramóvel

• Coleta de sangue para diagnóstico rápido da Leishmaniose Visceral Canina.

Exame fundamental para detecção precoce da doença, que pode atingir tanto animais quanto humanos.

• Vacinação antirrábica para cães e gatos – A vacina é obrigatória e essencial para a prevenção da raiva, uma zoonose grave.

• Cadastro para castração de cães e gatos – Para cães, é necessário apresentar o CadÚnico. O tutor não precisa levar o animal para realizar o cadastro.

• Orientações sobre animais peçonhentos.

Técnicos do CCZ farão demonstrações e repassarão informações sobre prevenção e primeiros cuidados em casos de acidentes.

A ação reforça o compromisso do Bosque dos Ipês com atividades de saúde, bem-estar animal e conscientização da população, oferecendo serviços essenciais de forma prática e acessível para os moradores da região.

Serviço

O Shopping Bosque dos Ipês fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados. Mais informações pelo telefone (67) 3004-5555 ou pelo site bosquedosipes.com

