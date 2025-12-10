Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 38 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2949 da Mega-Sena, realizado nessa terça-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 04 – 06 – 11 – 38 – 49 – 54. No total foram 28 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 56.175,26 cada. E 2.366 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.095,81 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de MS) de quinta-feira (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.