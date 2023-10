Rodolfo Nogueira é destaque na mídia internacional por pedir que Lula reconheça Hamas como terrorista

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) se tornou notícia na mídia internacional, no site breitbart.com, após pedir, por meio de requerimento, para que o governo Lula reconheça o grupo Hamas como movimento terrorista. O pedido, de iniciativa do parlamentar, repercutiu na mídia internacional. No site breitbart.com, o título da matéria foi: Líder brasileiro pró-palestiniano Lula convoca 2ª reunião do Conselho de Segurança após os primeiros resultados em silêncio; O pedido (para reconhecer o Hamas como terrorista) é liderado pelo deputado federal Rodolfo Nogueira, do Partido Liberal (PL), ao qual pertence o ex-presidente Jair Bolsonaro. O secretário brasileiro para África e Oriente Médio, Carlos Sérgio Sobral Duarte, afirmou que a classificação do Hamas como grupo terrorista pelo Brasil será discutida no Conselho de Segurança da ONU.

Até o momento, após mais de uma semana de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o governo brasileiro não emitiu uma nota oficial declarando que reconhece que os extremistas são terroristas que estão tirando a paz de israelenses e palestinos. “Apresentamos um requerimento endereçado ao ministro das Relações Exteriores para que o governo federal reconheça o Hamas como terrorista. Nosso requerimento recebeu o apoio de mais de 60 parlamentares. Queremos que o governo brasileiro se posicione diante das barbáries que esse grupo tem cometido”, afirmou Nogueira. Nas redes sociais é possível ver internautas insatisfeitos com a falta de posicionamento do governo federal. “Os países democráticos estão apoiando incondicionalmente Israel”, disse um internauta, em resposta a postagem do deputado, sobre o assunto.

