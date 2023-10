Rodolfo Nogueira apresenta moção de repúdio a fala de Gilmar Mendes

O deputado federal Rodolfo Nogueira apresentou moção de repúdio em relação a fala do ministro do STF, Gilmar Mendes por ele ter dito que a existência da PRF merecia ser repensada. A declaração do ministro veio de encontro ao episódio em que a menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, morreu após ser baleada na cabeça por um agente da PRF durante uma abordagem no Rio de Janeiro.

De acordo com o deputado, a fala do ministro é uma ofensa à instituição da PRF, “que é uma força policial de destaque no Brasil”, diz parte da moção. A PRF é responsável por garantir a segurança nas rodovias federais, e seus agentes trabalham sob condições adversas, muitas vezes colocando em risco suas próprias vidas.

“A morte da menina Heloísa foi um trágico acidente, que deve ser investigado e punido com rigor. No entanto, essa tragédia não justifica a generalização e o ataque à PRF como um todo. As declarações do ministro Gilmar Mendes são um desrespeito à instituição policial e aos seus integrantes, que trabalham incansavelmente para proteger a sociedade”, justificou.

A Polícia Rodoviária Federal é uma instituição essencial para a segurança pública, e sua existência é fundamental para o Estado Democrático de Direito. “Por esses motivos, a Câmara dos Deputados deve repudiar a fala do ministro Gilmar Mendes. A declaração do ministro é uma afronta à democracia e à segurança pública”, finalizou o deputado.

