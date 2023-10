Se prepare: nova onda de calor deve atingir MS a partir de hoje

Para quem sofre todos os dias com o calor intenso em Mato Grosso do Sul pode se preparar, pois, a situação deve piorar a partir desta terça-feira (17). Isso porque a meteorologia indica que uma nova onda de calor atingirá o Estado esta semana e deve durar até a próxima semana.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de onda de calor para todo Estado, para temperaturas 5°C acima da média por um período de três até cinco dias. Conforme o Climatempo, a partir de hoje o calor já aumenta na região oeste do Estado, como no Pantanal, Corumbá e Porto Murtinho.

Já na quarta-feira (18) as altas temperaturas se espalham para as regiões oeste e norte, como em Três Lagoas. As máximas devem ultrapassar os 43°C. Além disso, o Inmet também emitiu alerta para baixa umidade para as regiões norte e nordeste de MS, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. O aviso vale até às 20h desta terça-feira.

Entre tando, o órgão também emetiu aviso de perigo potencial para tempestades, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo, para os municípios de Amambai, Batayporã, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jateí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu.

