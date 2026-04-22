Rodolfo Nogueira defende pagamento em dinheiro por horas extras de policiais e bombeiros

O deputado federal Rodolfo Nogueira assumiu a relatoria de um projeto que estabelece limite de carga horária para policiais militares e bombeiros e propõe uma mudança significativa: o pagamento em dinheiro pelas horas extras, em vez da adoção de banco de horas.

O Projeto de Lei nº 5.967/2023 fixa a jornada mensal em 144 horas para essas categorias e prevê remuneração adicional para o trabalho que ultrapassar esse limite, incluindo pagamento em dobro nos feriados. A proposta também busca padronizar regras em todo o país, diante das grandes diferenças de carga horária entre estados.

No relatório apresentado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Rodolfo Nogueira rejeitou o modelo anterior que previa compensação por banco de horas e defendeu que o excedente seja pago diretamente ao profissional.

“O que estamos propondo é justiça com quem arrisca a vida todos os dias. Não é razoável que o policial ou bombeiro trabalhe além do limite e receba isso apenas em banco de horas. O correto é a remuneração em dinheiro, valorizando de fato esses profissionais”, destacou o deputado.

O texto também limita convocações compulsórias a situações excepcionais, como calamidade pública ou estado de defesa, e busca garantir melhores condições de trabalho, diante de jornadas consideradas exaustivas e prejudiciais à saúde física e mental dos agentes.

Apesar do avanço na Comissão, a proposta enfrenta resistência e pode não ser votada no colegiado. Ainda assim, a atuação de Rodolfo Nogueira tem sido vista como um movimento importante em defesa da valorização das forças de segurança, especialmente ao reforçar a necessidade de pagamento justo pelas horas trabalhadas além da jornada regular.

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