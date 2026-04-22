Cavalos morrem em colisões na BR-262 e moradores cobram providências

A vulnerabilidade de motoristas e animais na BR-262 voltou a ser exposta nesta quarta-feira (22), em Campo Grande. Em um intervalo de poucas horas, dois cavalos foram atropelados no trecho urbano da rodovia, reforçando o clima de insegurança para quem vive e trafega na região.

A violência das colisões chamou a atenção de quem passou pelo local. O primeiro animal morreu ainda na madrugada, ficando com as vísceras expostas sobre o asfalto. Horas depois, um segundo veículo atingiu outro cavalo com tal impacto que o animal foi decapitado; a cabeça foi lançada a cerca de 80 metros de distância do corpo.

Relatos de insegurança

Vizinhos que residem às margens da rodovia confirmaram à reportagem do Jornal O Estado que o cenário de tragédia é recorrente. “Este tipo de acidente é comum. Já atropelaram égua e vaca por aqui, acontece sempre”, relatou uma moradora que preferiu não se identificar.

A comunidade cobra fiscalização e a punição dos proprietários dos animais, que frequentemente circulam livremente pela pista. “Quem tem que ser responsabilizado é o dono. Quem cria bicho em beira de estrada? Os animais não pensam, o homem sim. Daqui a pouco morre um ser humano se nenhuma providência for tomada”, desabafou a vizinha, que chegou a ver uma picape danificada no local logo após um dos acidentes.

Retirada dos animais

Durante a presença da reportagem, agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) moveram uma das carcaças para o acostamento, a fim de liberar o fluxo e evitar novas colisões.

Segundo a PRF, a remoção definitiva dos corpos é de responsabilidade do poder público municipal. Questionada sobre o cronograma de limpeza e as medidas para coibir a presença de animais na pista, a Prefeitura de Campo Grande não enviou resposta até a publicação desta matéria.

Por Michelly Perez e Maria Gabriela Arcanjo

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