Flanelinha é preso após cobrar R$ 30 no Festival Cê Tá Doido e policia descobrir mandado em aberto

Um homem identificado como Maykon William Pereira da Silva foi preso na tarde desta quarta-feira (22), nas proximidades do Festival Cê Tá Doido, em Campo Grande, após denúncia de cobrança irregular para “vigiar” veículos estacionados.

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, moradores acionaram as equipes por volta das 15h30, relatando a cobrança de R$ 30 nas imediações do evento, realizado na Avenida Duque de Caxias. No local, os agentes abordaram o suspeito e, durante consulta no sistema, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto por roubo.

Com a confirmação, ele foi detido e encaminhado para uma delegacia na região do Bairro Tiradentes.

Ainda segundo a Guarda, o patrulhamento foi reforçado no entorno do festival, que deve atrair grande público ao longo da noite.

Maykon já responde a processo criminal em Campo Grande. Conforme denúncia do Ministério Público Estadual, ele é acusado de roubo consumado e tentativa de roubo em um caso registrado em 29 de abril de 2024, em um ponto de ônibus na Avenida Mato Grosso.

Na ocasião, segundo a investigação, ele teria utilizado um simulacro de arma de fogo para roubar o celular de uma mulher e, em seguida, tentou subtrair o aparelho de outra vítima, que reagiu. O suspeito acabou sendo contido por um policial militar de folga com apoio de populares.