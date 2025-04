Rodolfo Nogueira convoca Marina Silva para explicar participação em ato indígena

Durante reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) que ocorreu na tarde desta quarta-feira (23) o colegiado aprovou a convocação da ministra do Meio Ambiente Marina Silva para que ela preste esclarecimentos sobre a participação dela no Acampamento Terra Livre. Movimento que tentou invadir o Congresso Nacional no dia 10 de abril de 2025.

Outros assuntos que serão tratados são sobre o aumento do número de queimadas no Brasil, sobre o aumento da degradação na Amazônia Legal que foi de 482% em 2025 e sobre as multas aplicadas pelo IBAMA. A excessiva demora na aprovação de novos defensivos agrícolas também será cobrado da ministra.

Sobre as multas, o que chamou atenção dos deputados foi o recorde de arrecadação que chegou a R$ 729 milhões em 2024. O valor supera a soma do que foi recolhido nos quatro anos do governo do presidente Bolsonaro.

De acordo com o presidente da comissão Rodolfo Nogueira, “esse governo atual tem o agronegócio como seu inimigo número um”, o que justificaria o aumento de multas cobradas do produtor rural.

“A ministra precisa vir a esta Comissão prestar os devidos esclarecimentos à população brasileira. São fatos graves, que impactam diretamente a produção agropecuária e colocam em xeque a própria atuação do Ministério do Meio Ambiente. O parlamento tem o dever de fiscalizar”, afirmou Rodolfo Nogueira.

A convocação para que a ministra preste os devidos esclarecimentos são de autoria do presidente da comissão deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS). A ida da ministra à comissão ainda não tem data definida.

