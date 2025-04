Diálogo entre Legislativo e Executivo garante sanção de lei que beneficia Guardas Civis Metropolitanos

Ao lado do vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, presidente da Câmara Municipal, a prefeita Adriane Lopes sancionou, nesta quarta-feira (23), a Lei Complementar 955/25, aprovada há duas semanas pela Casa de Leis, que garante benefícios aos Guardas Civis Metropolitanos e promove melhorias no plano de carreiras da categoria. A proposta, de autoria do Executivo, alterou a Lei Complementar n. 358, de agosto de 2019, que dispõe sobre a carreira, a organização, o plano de cargos, o sistema remuneratório, o regime de trabalho, e os direitos funcionais da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande.

“Se você caminhar pelo diálogo, você vai encontrar lá na frente o objetivo. Nós da Câmara estivemos sempre dispostos a participar desde o início das construções. Ficou muito mais fácil essa votação que fizemos, porque a Câmara estava participando junto com o vereador André Salineiro e ouvindo a categoria. Quando a gente já tem esse diálogo vindo de tempo em tempo, de forma frequente e repetida, a gente tem sucesso de votar com segurança”, afirmou Papy.

O vereador André Salineiro, vice-presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, também participou do evento de assinatura da lei, assim como o comandante da Guarda Civil Metropolitana, Anderson Gonzaga, e o presidente do Sindicato dos Guardas Municipais de Campo Grande (SINDGM/CG), Hudson Bonfim.

O projeto prevê que o reposicionamento ocorrerá ainda neste mês, com efeitos financeiros aplicados de forma gradativa, nos meses de abril, junho, setembro, dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. A proposta acrescenta que ao final do escalonamento, dividido nestas cinco parcelas, haverá o reposicionamento na carreira para Guarda Civil Metropolitano Classe Especial e Inspetor Terceira Classe. A partir de março de 2026, conforme o projeto, também se inicia o processo de promoção.

“A gente teve um avanço significativo na valorização dos guardas civis metropolitanos de Campo Grande. Hoje nós estamos avançando com a promoção de 900 guardas. Era muito aguardado por essa categoria, que não tinha aumento há 3 anos. A gente dá um passo significativo. Essa promoção aconteceria para 400 guardas e, numa composição, conseguimos avançar contemplando 900 guardas. Ao total, são 1.248 guardas que a gente segue nessa valorização e também reconhecendo o trabalho que eles têm feito por toda a companhia”, explicou a prefeita Adriane.

Segundo o advogado do SINDGM/CG, Márcio Almeida, o projeto aprovado faz parte de uma segunda etapa de melhorias para a categoria. A primeira etapa foi cumprida em outubro do ano passado, quando os guardas civis receberam um reajuste salarial.

“A outra parte desse acordo, uns vão receber 20%, outros 40%, de acordo com esse escalonamento feito pelo Município. O Sindicato entendeu o lado do Município em propor dessa forma esse escalonamento. Lembrando que houve uma primeira fase, que de supetão 960 servidores tiveram reajuste de 20% do salário deles. Isso foi recebido em outubro”, lembrou o advogado do SINDGM/CG.

Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Campo Grande

