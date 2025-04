Mutirão leva serviços gratuitos ao Vida Nova no sábado em Campo Grande

Iniciativa vai ofertar atendimentos em saúde, emissão de documentos e assistência social das 8h ao meio-dia

O bairro Vida Nova, na Capital, recebe neste sábado (26) mais uma edição do mutirão que reúne centenas de serviços públicos gratuitos em um só local. A ação acontece na Escola Municipal Nerone Maiolino, das 8h ao meio-dia, e deve atrair milhares de moradores da região.

A proposta é facilitar o acesso da população a serviços básicos, com foco especial nas áreas de saúde, cidadania e assistência social. Serão oferecidos atendimentos como emissão e regularização de documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho), testes rápidos, vacinação, consultas veterinárias, orientações jurídicas e corte de cabelo, entre outros.

Além dos serviços, o evento também terá programação cultural e atividades voltadas para o público infantil, com o objetivo de atrair famílias e promover um momento de convivência e valorização da comunidade.

Segundo a organização, a estrutura foi montada a partir da colaboração entre diferentes instituições públicas e privadas. A expectativa é repetir o volume de atendimentos registrados em outras edições — o projeto já ultrapassou a marca de 900 mil serviços prestados ao longo dos anos.

Para ser atendido, é necessário levar os documentos originais e uma cópia. A entrada é gratuita e aberta a toda a população.

