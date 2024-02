Rodolfo Nogueira apresenta PL que prorroga financiamento rural

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) apresentou Projeto de Lei de nº 165/2024 que dispõe sobre a prorrogação de pagamento de financiamentos relacionados à atividade rural em virtude da estiagem e da variação abrupta de preços. “O agronegócio está entrando em uma crise. O agronegócio está em recessão. Esse governo tem dado um golpe nos produtores rurais”, afirmou o parlamentar.

Outra justificativa para a apresentação da matéria é sobre a estiagem que tem prejudicado a safra. “A projeção da Conab para essa safra, super safra não é verdadeira. Nós vamos ter uma queda drástica na safra de soja, de grãos no Brasil”, reforçou Nogueira.

O Projeto de Lei permite que produtores prorroguem o pagamento de financiamentos devido a estiagem e a variação de preços das commodities. “O produtor plantou a R$ 130,00 o preço da saca de soja, hoje o valor está quase R$ 90,00, quase 30% a menos do que ele. Isso será um duro golpe na economia do Brasil, um duro golpe para o comércio, para a agroindústria e principalmente para o povo brasileiro, pois o alimento vai ficar mais caro na mesa do brasileiro”, finalizou.