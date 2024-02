Corinthians encaminha acordo com o técnico português António Oliveira

O Corinthians está perto de acertar a contratação do técnico português António Oliveira, 41. O profissional estava no Cuiabá, clube com o qual tinha vínculo até o fim do ano. Para fechar com o comandante, o time paulista acertou com o Cuiabá pagar a multa rescisória, no valor de R$ 1,1 milhão. O vínculo dele com a equipe do Parque São Jorge também será até dezembro.

O português está no futebol brasileiro desde 2020. Primeiramente, ele começou a trabalhar no país como auxiliar do Santos na comissão técnica de seu compatriota Jesualdo Ferreira. Depois, ainda como auxiliar, ele trabalhou no Athletico, onde migrou para a função de treinador.

Antes de assumir o Cuiabá em 2022, clube com o qual fez boa campanha no Campeonato Brasileiro, ao terminar o torneio na 12ª posição, logo à frente do Corinthians, ele também treinou o Coritiba.

Oliveira será o substituto de Mano Menezes, demitido na segunda-feira (5) após uma sequência de quatro derrotas consecutivas do Corinthians no Campeonato Paulista. A série negativa deixou o time alvinegro na zona de rebaixamento da competição.

Conforme prevê o regulamento do Campeonato Paulista, o Corinthians só poderá inscrever seu novo treinador na competição quando “comprovar a quitação ou a formalização de um acordo de rescisão trabalhista do profissional dispensado”.

Nenhuma das partes fala oficialmente sobre o valor da multa definida em contrato, mas desde segunda-feira (5), quando o comandante foi desligado, há contatos para negociar a melhor forma de pagamento.

O vínculo foi assinado na gestão do ex-presidente Duilio Monteiro Alves, com validade até 2025. Segundo a ESPN, o contrato prevê o pagamento integral dos salários até o fim deste ano em caso de rescisão unilateral durante a temporada de 2024. Esse valor está atualmente na casa dos R$ 9 milhões.

