Organização conhecida como ‘Cancaço Digital’ roubou quase R$1,5 milhão de banco da Capital

Foi deflagrada nesta terça-feira (6) a segunda fase da Operação Bypass, contra um dos chefes de organização criminosa, que atuava em todo país, no chamado “Cangaço Digital”. Durante a operação, realizada pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) o suspeito de ser o chefe da quadrilha foi preso em São Paulo.

Além disso, foram cumpridos mandados judiciais de prisão e dois de busca e apreensão. Conforme informações da polícia, o homem, de 29 anos, foi um dos responsáveis por dar um golpe digital de R$ 1,5 milhão em um banco de Campo Grande.

A quadrilha já tinha praticado este tipo de roubo, com lucros milionários, em outros estados do Brasil, possuindo ‘tentáculos’ em outros locais. Após a prisão de funcionários do banco, bem como intermediários, uma equipe do GARRAS identificou um dos chefes da organização, que tem sua sede no Estado de São Paulo.

Com isso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, bem como buscas em suas residências, que foram deferidos pelo Poder Judiciário. Em posse dos mandados judiciais, equipes do GARRAS se deslocaram até São Paulo/SP, cumprindo-os com êxito.