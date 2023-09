Rodolfo Nogueira cobra presidente do Senado Rodrigo Pacheco

Durante discurso que ocorreu no plenário da Câmara dos Deputados, na noite da última terça-feira (26), o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) fez duras críticas ao presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD). “O Senado tem a prerrogativa de pautar e o senhor Rodrigo Pacheco tem a prerrogativa de defender a propriedade privada e o direito de propriedade”, afirmou o parlamentar. O discurso se deu em relação a decisão do STF sobre a derrubada do Marco Temporal.

“Toda a produção está sendo ameaçada, ou seja, a produção de alimentos está sendo ameaçada pelo Marco Temporal. Só em Douradina, uma cidade ao lado da minha cidade (Dourados), 1/3 do município corre perigo de se perder. São 30 municípios que serão atingidos diretamente pela derrubada do Marco Temporal. Cidades vão desaparecer, o agro, a produção vai desaparecer nesse Brasil. O alimento vai ficar mais caro e a fome vai bater no mundo, pois o agro brasileiro é responsável por 1/5 do alimento do mundo”, alertou.

O deputado também lembrou que desde a retomada das discussões do Marco Temporal, no STF, os investimentos no Brasil caíram. “A recessão chegou no campo, os preços das comodities caíram, a arroba do boi despencou, o preço do bezerro despencou, ou seja, há uma recessão no campo”, completou.

Nogueira continuou a chamar a atenção de Pacheco. “O papel do Senado é votar o Marco Temporal rapidamente. A Câmara já o fez. Nós temos que reagir nessa Casa”, declarou o parlamentar. O MS é um dos estados com maior índice de produção do mundo de milho e soja e também um dos territórios que será mais atingido caso a decisão do STF sobre o Marco Temporal permaneça vigente. Em resposta a decisão do STF sobre o Marco Temporal, a bancada ruralista que compõem também a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) decidiram obstruir as pautas do Congresso Nacional. Tanto deputados como senadores se uniram para travar as votações nas Casas Legislativas.

Após pedido do deputado Rodolfo Nogueira, de reagir as ações do STF, o presidente da FPA deputado Pedro Lupion emitiu nota oficial aos integrantes da frente declarando que “repudiam a usurpação de competência pelo STF em temas como legalização das drogas, descriminalização do aborto, direito de propriedade e legítima defesa, entre outros, manifestando seu firme e integral repúdio às decisões que invadem as competências do Parlamento nos termos do artigo 49, XI da Constituição”, diz parte da nota. “É hora de lutarmos, temos que avançar sobre as prerrogativas dessa Casa”, finalizou Nogueira.

