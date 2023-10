Jovem é executado a tiros após ser chamado no portão da própria casa

Elivelton Jorge da Silva, de 24 anos, foi executado a tiros em frente da sua residência, em Anastácio, a 137 quilômetros de Campo Grande. O suspeito fugiu e segue sendo procurado pela polícia.

Conforme apurado pelo site A Princesinha News, a vítima estava em casa e foi chamada pelo vizinho no portão de casa. localizada na Rua João Teodoreto da Costa, na Cohab. Ao sair para verificar foi atingido com um disparo na região do tórax esquerdo, próximo ao ombro. Em seguida, o suspeito fugiu do local.

De acordo com a perícia, após receber os tiros, Elivelton ainda voltou para dentro do imóvel, pedindo ajuda para esposa. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionados, mas ao chegar no local, encontrou a vítima já sem vida.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local do crime, mas não localizou o autor.

Segundo depoimentos da sogra a polícia, disse que a vítima e o genro já teria vários desentendimentos por causa do alvo volume do aparelho de som que ficava na casa da vítima.

O caso será investigado pela Polícia Civil .