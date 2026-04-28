Roberto Oshiro é pré-cadidato ao Senado por MS pelo partido Novo

Roberto conta com experiência em estruturação de holdings empresariais, assessoria legislativa e, relações governamentais - Foto: Arquivo/OEMS
Roberto conta com experiência em estruturação de holdings empresariais, assessoria legislativa e, relações governamentais - Foto: Arquivo/OEMS

“Ele quis sair para o cargo e o partido achou que fosse um bom nome”, disse o presidente da legenda

 

 

O presidente do diretório estadual do Novo, Guto Scarpanti, confirmou ao Jornal O Estado que Roberto Oshiro, advogado e empresário, é pré-candidato ao Senado pelo partido. Oshiro vem para formar chapa com João Henrique Catan, pré-candidato ao governo estadual pelo Novo.

Roberto atualmente é também membro do CACB (Comitê Jurídico da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil) e primeiro-secretário da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande).

Sobre as conversas para o cargo, Guto explica que “não teve negociações”. “Ele quis sair para o cargo e o partido achou que fosse um bom nome”, respondeu ao Jornal O Estado.

Em 2022, Roberto disputou junto de Rose Modesto (União) para a prefeitura de Campo Grande e concorreu como vice da candidata. Ele foi escolhido entre as cinco opções para o cargo de Rose, entre eles estavam o então reitor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) Marcelo Turine, o então vereador Coronel Villasanti (União), e os vereadores Veterinário Francisco (União) e Dr. Lívio (União).

O pré-candidato é formado em direito e pós-graduado em Direito Tributário, além de ser especialista em Direito Imobiliário, Empresarial, Planejamento Tributário, Sucessório, Societário e Proteção Patrimonial. Roberto conta com experiência em estruturação de holdings empresariais, assessoria legislativa e parlamentar, relações governamentais. Há cerca de 20 anos é membro titular da Junta de Recursos Fiscais, órgão que julga os processos administrativos e tributários de Campo Grande.

Planos eleitorais

O Novo planeja lançar dois candidatos a Casa Alta, buscando fechar os dois votos a senador que o eleitor sul-mato-grossense dará este ano. Além de Oshiro, o Novo ainda negocia com mais dois nomes para a disputa, mas que não antecipará o anúncio. “Nossa analise é sempre pelo nome mais alinhado aos princípios do partido”.

A sigla deve lançar uma chapa pura para concorrer no pleito de 2026, como já foi relevado pelo Jornal O Estado anteriormente. “A gente sempre está aberto à possibilidade de coligação. Mas hoje eu não vejo nenhum nome de outro partido que possa vir a somar com a gente, porque a grande maioria dos partidos está no projeto do Reinaldo e do Riedel. O que sobra são partidos que não têm muito o que agregar”, afirmou Catan.

Anteriormente a legenda havia convidado o deputado federal, Marcos Pollon (PL), que planejava embarcar uma candidatura ao Governo do Estado, mas teve os planos ofuscados pelo PL. Também houve diálogo com a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), para concorrer ao Senado, mas não prosperou.

 

Por Lucas Artur

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Banqueiro Daniel Vorcaro negocia delação premiada e pode apresentar acordo nesta semana

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *