Empréstimo bilionário já está “disponível” para recuperar 730 km de rodovias estaduais

Segundo Riedel, nesta terça deve ocorrer reunião para definir o cronograma para aplicação do recurso

Após o governador Eduardo Riedel (PP) “correr contra o tempo”, como chamou, para assegurar o empréstimo de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) com o BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), o valor foi disponibilizado para Mato Grosso do Sul. Foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (27) o extrato do contrato de contragarantia referente ao contrato de financiamento.

O valor será usado para o financiamento parcial do Programa de manutenção proativa e segurança viária de rodovias do estado de Mato Grosso do Sul, Rodar MS, para restaurar 730 quilômetros de rodovias. Segundo Riedel, o contrato foi assinado e o valor já está disponível para investimentos. “[O dinheiro] já está disponível. A partir da disponibilidade, a gente começa a executar os projetos que a gente já vinha fazendo na confiança de que iria sair o recurso, para não esperar agora ter que fazer o projeto e aplicar”, relatou.

De acordo com Riedel, a disponibilização do financiamento marca o início da fase prática dos projetos. “Eu tenho uma reunião amanhã (28), para entender o cronograma de aplicação dos projetos vinculados a esse recurso”, destacou.

No dia 16 de abril, o governador havia demonstrado preocupação e disse que corria contra o tempo para conseguir a efetivação do empréstimo, que foi aprovado no Senado no dia 15. Isso porque, conforme disse Riedel na ocasião, o prazo para assinatura do contrato era dia 20, véspera de feriado, que emendou com o fim de semana.

Sobre o programa

O Rodar MS é um programa estruturado para melhorar a malha rodoviária estadual com foco em manutenção contínua, segurança viária e adaptação às mudanças climáticas. A proposta é substituir intervenções pontuais por um modelo de conservação proativa, reduzindo custos futuros e aumentando a durabilidade das estradas.

Estruturado durante todo o ano de 2024 com missões organizadas pelo Banco Mundial (BIRD), o projeto tem como foco um novo modelo proativo de manutenção de pavimento com contratos baseados em desempenho por meio de duas modalidades: CREMA DBM ou PPP.

Ambos os modelos de implantação são de longo prazo. O Crema-DBM (design, built, maintain) de até 10 anos de duração, com contratação integrada de projeto, obra e manutenção do pavimento com maior eficiência e pagamento pelo Estado com base no cumprimento de indicadores de desempenho vinculados a resultados previamente estabelecidos. Já o Crema-PPP (Parceria Público-Privada) possui a duração de até 30 anos com a mesma dinâmica de operação.

As rodovias contempladas pelos investimentos na modalidade de Crema-DBM são: MS141, MS-145, MS-290, MS-475, MS-488, MS-134, MS-141, MS145, MS-274, MS-276, MS-395, MS-473, MS-475, MS- 476 e MS-480. Serão 590 km em obras e manutenção das rodovias nas regionais de Naviraí e Nova Andradina. Já a modalidade de Crema-PPP prevê investimentos em 210 km nas rodovias MS-377 e MS-240 por 30 anos.

Empréstimo bilionário

Os investimentos totais do Rodar MS serão de US$ 250 milhões. O valor máximo a ser contratado na operação de crédito é de US$ 200 milhões; Os demais US$ 50 milhões serão aplicados como contrapartida pelo Governo do Estado.

Ao todo, serão beneficiados 15 municípios de Mato Grosso do Sul, dentre eles: Jateí, Naviraí, Iguatemi, Eldorado, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Nova Andradina, Angélica, Anaurilândia, Bataguassu, Taquarussu, Água Clara, Três Lagoas, Inocência e Paranaíba.

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