Padrasto chama socorro para bebê e acaba preso por suspeita de abuso em Campo Grande

Um jovem de 23 anos foi preso na manhã desta terça-feira (28), em Campo Grande, suspeito de estuprar o enteado, um bebê de apenas um ano. O caso ocorreu na residência da família, localizada no Bairro Santa Luzia, e veio à tona após o próprio padrasto acionar o socorro de emergência.

De acordo com informações apuradas, o homem chamou ajuda ao perceber que a criança havia broncoaspirado o leite enquanto tomava mamadeira. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da PM (Polícia Militar) foram enviadas ao local para atender a ocorrência.

Os socorristas realizaram procedimentos de emergência no bebê, incluindo manobras de reanimação e massagem cardíaca. Após ser estabilizada, a criança foi encaminhada à Santa Casa de Campo Grande para atendimento médico.

Durante o atendimento, porém, os profissionais identificaram sinais de possível abuso no corpo do bebê, o que motivou o acionamento imediato da polícia. Informações preliminares indicam que a mãe da criança havia saído para trabalhar, deixando o filho sob os cuidados do padrasto.

Questionado, o suspeito negou qualquer tipo de violência e alegou que os ferimentos teriam sido causados por uma queda no banheiro no dia anterior. Diante das evidências iniciais, ele foi detido e encaminhado à DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que devem apurar as circunstâncias dos fatos e aguardar laudos médicos para confirmar a natureza das lesões. O estado de saúde da criança não foi detalhado até o momento.

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