Rio Taboco: Renato Câmara articula apoio para atender as famílias de Corguinho

Em uma demonstração de unidade e força política, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) formalizou nesta quinta-feira (05) uma indicação ao Governo do Estado para somar esforços com a prefeitura de Corguinho na recuperação da região do Rio Taboco. O objetivo é criar uma frente de trabalho robusta junto com o prefeito Barrinha, para reconstruir a ponte na rodovia MS-352 e garantir auxílio humanitário imediato às famílias severamente atingidas pelas recentes chuvas.

Ao encaminhar a solicitação ao governador Eduardo Riedel e à Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog), Câmara destacou que o apoio estadual chegará para potencializar o trabalho que já vem sendo realizado pelo município. O parlamentar ressaltou a urgência de uma rede de proteção social para quem perdeu o básico. “Estamos em contato direto com o Governo para reforçar essa parceria. Nossas famílias do Taboco precisam de todo tipo de suporte agora: desde a ajuda para recuperar suas casas e mobílias até o essencial, como comida, roupas e agasalhos. É hora de unir forças para garantir dignidade a quem foi castigado pelas águas”, afirmou Renato Câmara.

A articulação visa garantir que o suporte técnico da Agesul e o auxílio da Defesa Civil Estadual complementem as ações da prefeitura, assegurando o pronto restabelecimento do transporte escolar, do escoamento da produção e, principalmente, o atendimento social. O parlamentar segue acompanhando os levantamentos para que as intervenções ocorram com a agilidade que a situação na região demanda.

Finalizando sua análise sobre o momento crítico, o deputado Renato Câmara reforça o espírito de resiliência sul-mato-grossense: “A vida é uma luta constante e o povo desse estado tem a bravura de quem não se curva diante das tempestades, mas ninguém dá conta de superar uma situação dessas se estiver sem apoio. O Rio Taboco, com seu ímpeto de águas bravas, levou móveis e destruiu sonhos, mas não derruba a vontade de quem trabalha unido. A política, quando feita com o coração voltado ao serviço, é como o mutirão na roça: cada braço que chega ajuda a levantar o que o tempo castigou e a aquecer quem ficou no frio da perda”.

