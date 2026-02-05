Com serviços sociais e de saúde, governo federal promove ação em Campo Grande

O evento contou com a presença do ministro Guilherme Boulos e da população do grande Lageado

Oferecendo diversos serviços de utilidade pública, a primeira edição do programa “Governo do Brasil na Rua”, em Campo Grande, foi realizada no CEU (Centro de Esportes e Artes Unificados), no Parque do Lageado, ontem (5). O objetivo da ação é circular bairros periféricos de todo o país, possibilitando o acesso de forma gratuita a atendimentos de saúde e odontologia, veterinária para cães e gatos, bem como a orientações e atualização de cadastros para programas sociais.

A abertura do evento contou com a participação do titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Durante seu discurso, o ministro enfatizou a importância de levar aos bairros mais distantes os serviços do Governo Federal, o que, de acordo com ele, atende a um pedido feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de aproximar o governo da população.

“Estamos atendendo um pedido do presidente Lula e tirando do papel essa política pública. Aqui tem vacinação pelo SUS, tem acolhimento de mulheres vítimas de violência na Tenda Lilás, o INSS fazendo perícia e atendimento das pessoas que precisam. Tudo aqui perto das pessoas, com o pé no bairro”, disse.

Aproveitando o dia de sol, moradores do Lageado e região compareceram em peso ao evento para aproveitam todas as oportunidades oferecidas, como atualização do CadÚnico (Cadastro Único), vacinação e teste rápido para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), cadastro para acesso a serviços sociais, orientações de saúde, entre outros atendimentos feitos no local, que ficaram disponíveis até às 18h para toda a população.

A dona de casa, Gisele Souza do Carmo, de 47 anos, elogiou a ação, dizendo que ter o serviço no bairro facilitou todo o processo que teria de ser feito se deslocando até a unidade da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social). A oportunidade, segundo ela, foi propícia para atualizar seu CadÚnico para que o filho, que acaba de ingressar no Ensino Médio, tenha acesso ao programa Pé de Meia.

“Hoje eu vim ver meu cadastro do NIS e o Pé de Meia para o meu filho, porque tem que atualizar os dados. Acho que deveria ter esse tipo de ação umas três vezes no ano, porque é muito bom, porque às vezes a gente não consegue, porque a fila é muito grande. Aqui o atendimento está bem ágil”, destacou.

De acordo com Mayara Almeida da Silva, gerente do CadÚnico e coordenadora do Bolsa Família na SAS, entre os benefícios mais procurados em Campo Grande estão o Bolsa Família, o BPC (Benefício de Prestação Continuada), bem como a tarifa social para as contas de energia e de água.

“O CadÚnico é a porta de entrada para diversos benefícios sociais, então, aqui a gente realiza a atualização do cadastro e dá as orientações necessárias sobre os benefícios”, explicou.

Com os atendimentos abertos à todos que moram em Campo Grande, imigrantes também foram beneficiados. Venezuelana que mora há 2 anos no Brasil, Marili Leoneto, de 38 anos, esteve no CEU para aproveitar os serviços gratuitos.

“Hoje eu vim na Caixa Econômica e também vim fazer teste rápido. É muito bom ter tudo de graça”, afirmou.

Proteção e serviço para animais

Ainda em sua fala de abertura, Boulos lembrou que, neste momento em que o país se comove com o caso do cachorro comunitário Orelha, que foi torturado e morto em Florianópolis (SC), o governo federal reforça as ações de proteção para animais, oferecendo microchipagem, vacinação e cadastro para o RGA (Registro Geral Animal), que serve para identificar o animal e o tutor, aumentando a responsabilidade e os cuidados que devem ser oferecidos a cães e gatos.

Trabalhando na tenda da Subea (Subsecretaria Municipal de Proteção Animal), que esteve no evento apoiando a iniciativa federal, a veterinária Rosângela Gebara, integrante da UFPR (Universidade Federal do Paraná) explicou que o cadastro de animais faz parte de um programa no Ministério do Meio Ambiente, que busca aumentar a segurança tanto para o bichinho quanto para o tutor.

“O Ministério do Meio Ambiente tem esse programa de cadastro dos animais, que passam a ter esse RGA, que é o Registro Geral Animal e estamos fazendo a microchipagem e a vacinação antirrábica por meio do Centro de Zoonoses de Campo Grande para promover a posse segura de animais ”, explicou.

Assim como a Subea, outros órgãos municipais estiveram presentes na ação, dando apoio na oferta de serviço. Entre eles, a população contou com o atendimento da Sesau (Secretária Municipal de Saúde), SAS (Secretária de Assistência Social) e Centro de Controle de Zoonoses.

Por Ana Clara Julião e Lucas Artur

