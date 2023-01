Riedel toma posse, e em seguida dá posse aos secretários

O governador eleito, Eduardo Corrêa Riedel (PSDB), toma posse neste domingo (1º), às 15 horas, no plenário Deputado Júlio Maia, na Assembleia Legislativa, no cargo de governador de Mato Grosso do Sul para o mandato 2023-2026. Além dele, toma posse na cerimônia José Carlos Barbosa, o Barbosinha, no cargo de vice-governador.

Pela primeira vez em seguida a passagem de faixa governamental, Riedel já dará posse ao primeiro escalão de sua gestão no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo às 17h.

A cerimônia da posse será realizada na Casa de Leis, inclusive a passagem da faixa governamental. Reinaldo Azambuja deixa o comando do governo após completar dois mandatos (2015-2018 e 2019-2022).

Mais sobre Eduardo Riedel:

Eleito com 808.210 votos em sua primeira tentativa política. Riedel é graduado em Ciências Biológicas, mestre em Zootecnia e especialista nas áreas de Gestão Empresarial e Gestão Estratégica. Ele foi presidente do Sindicato Rural de Maracaju, presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), diretor da CNA (Confederação Nacional da Agricultura) e secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica e de Infraestrutura.