Mourão pede retorno da normalidade da vida

O presidente em exercício, Hamilton Mourão (Republicanos) em rede nacional, no último sábado (31), por volta das 19h fez o seu último discurso em nome do Governo em turno do Governo Jair Messias Bolsonaro. Destacou os principais feitos do Governo e detalhou alguns desafios, porém finalizou afirmando que estarão atentos, mas aconselhou que apoiadores voltem a seus afazeres domésticos, à normalidade a vida.

“Destaco que no primeiro de janeiro, mudaremos de governo de 2023, mas não de regime. Manteremos nosso caráter democráticos e harmônicos, alternância politica pelo sufrágio universal, pessoal intransferível e secreto buscando confiabilidade. Tranquilizemos e voltemos para os afazeres de nossos lares, com fé co ma certeza de que os atuais governantes farão dura oposição ao projeto progressista deste turno, sem contudo promover oposição ao Brasil, estaremos atentos na condição de presidente da Republica em exercício encerrando esta palavra com votos de felicidades e mutias realziações.”

Mourão assumiu a chefia do Executivo nesta sexta-feira, 30, após o presidente Jair Bolsonaro decolar rumo aos Estados Unidos, onde passará a virada do ano. Este ano foi a primeira vez que Bolsonaro não fez um pronunciamento de Natal em cadeia nacional, como em 2019, 2020 e 2021.

Hamilton, como vice está na cadeira oficial como presidente e deverá entregar o mandato e a faixa ao presidente eleito, Luiz Inácio da Silva.