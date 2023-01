Tradicionalmente acontece no dia 31 de dezembro a Mega-Sena da virada e nesta edição o valor estimado foi de R$ 541.969.966,29, maior valor da história.

O prêmio ficou estimado em R$ 541.969.966,29, o maior valor da história da loteria, e será distribuído entre os vencedores que foram de MG, SP e Rio Grande do Sul.

Os números sorteados foram 59 – 34 – 04 – 58 – 10 – 05.

