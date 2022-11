Riedel foca na estrutura do governo e trabalha investimentos com o oriente

Nesta segunda-feira (28), o governador eleito Eduardo Riedel (PSDB), esteve reunido com a sua equipe e afirmou que a pauta da vez foram secretarias, subsecretarias e a estrutura do governo que iniciará em 1 de janeiro. “A mobilidade ainda tá reduzida, mas não faltam foco e energia para trabalhar pelo nosso Mato Grosso do Sul. Secretarias, subsecretarias, e toda a estrutura de governo foi o norte do encontro com a equipe de transição. Tudo pensado em deixar o governo mais enxuto, eficiente e transparente.”, explicou.

Durante diversas reuniões pensando no avanço econômico do Estado, ele também recebeu um empresário Chines. “Também me reuni com o representante empresarial chinês, Cao Mengchen. Estreitar a parceria entre MS e o país oriental é nutrir o ambiente necessário para mais investimentos privados em Mato Grosso do Sul, gerando mais oportunidade de emprego e renda para nossa população.”, contou Eduardo.